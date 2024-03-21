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Началась подготовка московских набережных к открытию навигации
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:09

Началась подготовка московских набережных к открытию навигации

Заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков объявил о начале подготовки столичных набережных к открытию навигации. В рамках работ, специалисты комплекса городского хозяйства приступили к приведению в порядок 78 набережных, включая Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую.

Планируется провести пескоструйную очистку, промывку гранитных парапетов, обновление сходов к воде, покраску чугунных перил и ремонт пяти набережных, включая Кремлевскую, Москворецкую, Софийскую и Космодамианскую, а также участок от Крымского моста до причала "Парк Горького".

Работы также включают расшивку швов гранитной облицовки для обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения смещения гранитных плит, сообщает Российская Газета.

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