Стало известно, как в Москве отметят Масленицу

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках города с 11 по 17 марта, предлагая горожанам и гостям разнообразные развлекательные, образовательные и спортивные мероприятия.

Особое внимание уделено традиционным масленичным угощениям: на фестивальных площадках будет представлен огромный выбор блинов, начинок и соусов. Кроме того, блинная на площадке рядом с ЦУМом будет работать круглосуточно.

В выходные дни 16-17 марта в десяти городских парках состоится "Всенародная Масленица", где гости смогут познакомиться с национальными и культурными особенностями различных регионов России, насладиться концертами и попробовать масленичные блины. Площадки будут открыты с 11.00 до 21.00 в центре города и с 11.00 до 20.00 (в будни) и до 21.00 (выходные) в округах, сообщает РИА Новости.