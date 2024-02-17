Московские специалисты разработали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, объявила об этом новшестве 16 февраля. Этот набор данных включает результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные признаки для определения внутричерепного кровоизлияния. В настоящее время в Москве доступно более 350 подобных наборов данных.

Основная цель проекта — тестирование нейросетей для выявления признаков внутричерепного кровоизлияния. Этот шаг является частью стратегии увеличения создания уникальных ИТ-продуктов для медицины в Москве.

Создание обезличенных наборов данных для оценки и тестирования нейросетей стало одним из приоритетных направлений.

Новый датасет, содержащий 800 полных результатов КТ-исследований головного мозга, будет полезен компаниям, специализирующимся на системах автоматического анализа компьютерных томограмм для выявления переломов костей черепа и внутричерепных кровоизлияний.

Анализ данных доступен через официальный сайт мэра Москвы, а также через 68 открытых датасетов, сообщает Вечерняя Москва.