Световые новогодние конструкции останутся украшением Москвы до весны

Петр Бирюков, заммэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, сообщил, что более 4 тысяч новогодних элементов будут сохранены на улицах, площадях, парках и скверах. Они представляют собой часть осенне-зимней иллюминации, обеспечивают дополнительное освещение и создают праздничное настроение.
Кроме того, к китайскому Новому году было размещено или передекорировано 74 декоративных элемента, включая "звездное небо" в Камергерском переулке и световой тоннель на Тверском бульваре. Все украшения многофункциональны, с возможностью многократного использования и изменения их вида, что обеспечивает полноценное украшение города без дополнительных затрат, сообщает РИА Новости.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.
Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем
Учащенный пульс может быть вызван тревожностью, усталостью или физической нагрузкой.