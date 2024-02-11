Световые новогодние конструкции останутся украшением Москвы до весны

Петр Бирюков, заммэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, сообщил, что более 4 тысяч новогодних элементов будут сохранены на улицах, площадях, парках и скверах. Они представляют собой часть осенне-зимней иллюминации, обеспечивают дополнительное освещение и создают праздничное настроение.

Кроме того, к китайскому Новому году было размещено или передекорировано 74 декоративных элемента, включая "звездное небо" в Камергерском переулке и световой тоннель на Тверском бульваре. Все украшения многофункциональны, с возможностью многократного использования и изменения их вида, что обеспечивает полноценное украшение города без дополнительных затрат, сообщает РИА Новости.