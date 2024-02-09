Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
На выставке
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:17

На выставке "Продэкспо-2024" в Москве московские производители представили свою продукцию

Министр правительства Москвы, Владислав Овчинский, отметил участие более 2,1 тыс. предприятий из 40 стран, подчеркнув активное развитие отрасли. Участие в выставке помогает расширить партнерскую сеть и привлечь инвесторов.

Среди представленных продуктов на выставке — кондитерские изделия, хлебобулочные, мясные и молочные продукты, напитки, снеки. Компании, такие как "Амидис групп" и фабрика мороженого "БРПИ", продемонстрировали свои продукты. Производитель хлебобулочной продукции "Черемушки" представил мучные кондитерские изделия и торты длительного хранения. Выставка также способствует установлению стратегических связей и договоренностям о поставках продукции. Налоговые льготы для промпредприятий, таких как "Черемушки", снижают ставки налогов на прибыль и недвижимость, что способствует их развитию, сообщает РИА Новости.

Мир

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Сийярто заявил, что Венгрия не является еще одной звездочкой на флаге США

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто попросил США не вмешиваться в их внутренние дела, а бороться с антисемитизмом в самой Америке.

Читать полностью
Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Малави отменила визы для российских туристов 7 февраля

Решение было объявлено министром туризма, Верой Камтукуле, как смелый шаг в развитии страны. Несмотря на отсутствие уточнений относительно продолжительности пребывания без визы, Малави привлекает туристов своей нетронутой природой в национальных парках, предлагая опыт сафари и проживание в гостевых домиках.

Читать полностью

Общество

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Водители китайских автомобилей страдают от долгих поставок запчастей

Основные проблемы - это коробки переключения передач, элементы салона, а также кузова.

Читать полностью
Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

Аналитическая фирма Canalys опубликовала отчет о самых продаваемых смартфонах 2023 года

7 из 10 лидеров по продажам телефонов оказались устройствами iPhone. Общий объем продаж топ-10 составил 246 млн единиц из 1,14 млрд единиц поставок смартфонов за год.

Читать полностью

Новости