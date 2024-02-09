На выставке "Продэкспо-2024" в Москве московские производители представили свою продукцию

Министр правительства Москвы, Владислав Овчинский, отметил участие более 2,1 тыс. предприятий из 40 стран, подчеркнув активное развитие отрасли. Участие в выставке помогает расширить партнерскую сеть и привлечь инвесторов.
Среди представленных продуктов на выставке — кондитерские изделия, хлебобулочные, мясные и молочные продукты, напитки, снеки. Компании, такие как "Амидис групп" и фабрика мороженого "БРПИ", продемонстрировали свои продукты. Производитель хлебобулочной продукции "Черемушки" представил мучные кондитерские изделия и торты длительного хранения. Выставка также способствует установлению стратегических связей и договоренностям о поставках продукции. Налоговые льготы для промпредприятий, таких как "Черемушки", снижают ставки налогов на прибыль и недвижимость, что способствует их развитию, сообщает РИА Новости.
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