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В Москве компания готовых блюд и кондитерских изделий увеличила производство на 21%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:09

В Москве компания готовых блюд и кондитерских изделий увеличила производство на 21%

Министр правительства Москвы Владислав Овчинский отметил, что более 290 предприятий в пищевой промышленности города используют высокие технологии для создания качественных товаров, включая компанию "Твердь". Он также уточнил, что компания получила статус промкомплекса, что обеспечивает налоговые льготы и поддержку от столичных властей.

Компания производит уже готовые блюда и кондитерские изделия, включая итальянские макароны разных сортов. Генеральный директор компании, Александр Рогов, отметил увеличение зарплат сотрудников параллельно с ростом объемов производства, сообщает РИА Новости.

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