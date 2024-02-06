В Москве компания готовых блюд и кондитерских изделий увеличила производство на 21%

Министр правительства Москвы Владислав Овчинский отметил, что более 290 предприятий в пищевой промышленности города используют высокие технологии для создания качественных товаров, включая компанию "Твердь". Он также уточнил, что компания получила статус промкомплекса, что обеспечивает налоговые льготы и поддержку от столичных властей.

Компания производит уже готовые блюда и кондитерские изделия, включая итальянские макароны разных сортов. Генеральный директор компании, Александр Рогов, отметил увеличение зарплат сотрудников параллельно с ростом объемов производства, сообщает РИА Новости.