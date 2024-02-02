В Москве созданы комплексы для связи в отдаленных местах

Московское правительство, поддерживая столичные компании, способствует разработке инновационных продуктов, включая устройства для обеспечения мобильной связи в отдаленных и труднодоступных местах. Ведущий департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский, сообщил о выпуске более 100 комплексов в 2023 году, предназначенных для обеспечения связи в труднодоступных районах. Одним из таких устройств, весом всего 2,5 кг, является продукция компании "Инкарнет", которая обеспечивает стабильное и быстрое подключение, используя каналы интернета от нескольких сотовых операторов, сообщает РИА Новости.

Москва, с более чем 130 производителями электрооборудования, выделяется развитым производством. Здесь функционируют тысячи промышленных площадок, где трудятся сотни тысяч людей. Ежегодно открывается значительное количество предприятий, производящих разнообразные товары, от одежды и обуви до медоборудования и сложной техники.

Московские предприниматели имеют доступ к различным системам поддержки города, включая целевые займы, субсидии и антикризисные инструменты. Созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий, что способствует устойчивому развитию промышленности и телекоммуникационных технологий в столичном регионе.