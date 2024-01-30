Московский завод разработал и выпустил кабели для экстремальных условий

Московское предприятие "Спецкабель" выпустило инновационные универсальные кабели с повышенной тепломорозостойкостью, способные выдерживать экстремальные температуры от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Новые продукты предназначены для использования в цифровой и аналоговой связи, автоматизации, слаботочных и силовых сетях.
Разработка была представлена Владиславом Овчинским, министром правительства города Москвы, руководителем департамента инвестиционной и промышленной политики. Подчеркнуто, что кабели изготавливаются из российских полимерных материалов и устойчивы к различным внешним факторам, таким как минеральные масла, буровые растворы и изменения давления.
Овчинский отметил, что новые продукты могут быть применены в нефтегазовом комплексе, металлургии и энергетике. Планируется производство около 500 км новых кабелей в течение года. Линейка включает уникальные изделия для нефтегазовой отрасли, которые в прошлом году составляли около 10% общих продаж предприятия. Компания активно участвует в импортозамещении, представляя конкурентоспособные технические характеристики по сравнению с зарубежными аналогами. Вице-президент группы компаний подчеркнул, что "Спецкабель" сосредотачивается на создании новых продуктов, что положительно влияет на развитие кабельной индустрии и промышленного сектора России, сообщает РИАМО.
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