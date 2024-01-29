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В Москве компания производитель косметики выпустила 3 миллиона единиц товаров за год
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:20

В Москве компания производитель косметики выпустила 3 миллиона единиц товаров за год

В 2023 году московская компания BAZE professional, специализирующаяся на производстве уходовой косметики, а также бытовой химии, достигла впечатляющих результатов, выпустив более 3 миллионов единиц продукции за год. Изначально ориентированная на средства для волос, компания успешно расширила свой ассортимент, включив в производство бытовую химию, такую как гели и капсулы для стирки, кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, а также средства для мытья посуды.

Дарья Степанова, замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, подчеркнула, что компания достигла этого внушительного роста благодаря расширению своего ассортимента продукции. В 2022 году BAZE professional начала свою деятельность, а за май — декабрь того же года произвела около 300 единиц продукции. Однако уже в 2023 году объем производства увеличился до 3 миллионов единиц.

Данные о росте компании BAZE professional были представлены пресс-службой ДИПП Москвы, подчеркивая, что ежегодно в столице открывается в среднем около ста малых предприятий в различных отраслях промышленности, сообщает РИА Новости.

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