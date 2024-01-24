Москва вошла в топ-10 направлений для бронирования отелей в отпуск

В 2024 году столичный регион, включающий Москву и Московскую область, входит в топ-10 популярных направлений для бронирования отелей во время летних отпусков. Анализ данных от сервиса "Яндекс Путешествия" показывает, что россияне начали бронировать отели на четыре дня раньше, уже в октябре 2023 года.
В общем, количество ранних бронирований отелей на летний период в стране увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Туристы бронируют отели за 205 дней до начала отпуска, что на 11 дней раньше, чем в прошлом году.
Эксперты связывают этот рост с увеличением уверенности туристов в планах на летний отдых и расширением внутренних туристических направлений. К настоящему времени Краснодарский край, Ленинградская область, Москва и Московская область признаны самыми популярными внутренними направлениями на предстоящий отпускной сезон 2024 года. Эксперты также отмечают, что рост ранних бронирований связан с желанием туристов заблаговременно изучить варианты размещения для выбора наилучшего отеля, сообщает Вечерняя Москва.
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