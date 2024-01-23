Пилотный проект по использованию нейросети в лабораторной службе запустят в Москве

В Москве стартует пилотный проект по интеграции искусственного интеллекта в лабораторную службу, с акцентом на жидкостную цитологию. Заместитель мэра города по социальному развитию Анастасия Ракова поделилась этой информацией с представителями прессы, подчеркнув, что целью данной инициативы является современизация медицины и предоставление современных инструментов специалистам.
"Мы прикладываем усилия для обеспечения передовости нашей медицины, предоставляя современные инструменты нашим медицинским специалистам. В этом контексте особое внимание уделяется цифровым технологиям, включая искусственный интеллект.
Наш городской центр лабораторных исследований ведет пилотный проект по внедрению цифрового помощника, способного автоматически распознавать патологические изменения в исследуемом биоматериале и уведомлять об этом специалистов", — отметила Ракова.
Она также подчеркнула, что искусственный интеллект успешно прошел первый этап обучения, научившись распознавать "норму". В настоящее время алгоритмы анализируют анонимизированные результаты исследований с выявленными патологиями. Это позволит медицинским специалистам более эффективно использовать время, уделяя внимание более сложным случаям, и избегая рутины. Главным преимуществом является способность распознавать признаки заболевания, даже если оно не является прямым объектом исследования, сообщает ТАСС.
Заместитель мэра добавила, что на данный момент эксперимент проводится в области жидкостной цитологии — метода цитологического исследования для выявления доброкачественных и злокачественных изменений клеток. Планируется, что в будущем проект будет масштабирован для применения в других областях и внедрен в единую информационную систему для автоматизации всех этапов цитологических и гистологических исследований.
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