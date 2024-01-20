В Москве началось тестирование инновационной модели светофоров с контурной подсветкой

Заммэр Максим Ликсутов отметил, что устройство заметно издалека в любую погоду и время суток, что поможет водителям заранее видеть сигнал и избегать ошибок. Тестирование проводится на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года.
В случае успешных результатов, новую модель планируется установить на других улицах города.
Особенность "Сириуса" заключается в контурной подсветке по периметру, повторяющей цвет горящего сигнала, что делает его уникальным по сравнению с традиционными плоскими светодиодными светофорами, сообщает ТАСС.
Саратовская область строит шесть новых поликлиник
В 2024 году планируется начать строительство поликлиники в селе Озинки, а также разработать проекты для еще двух поликлиник в Саратове.
Литва рассматривает возможность увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП
Власти Литвы обновляют меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности, в котором планируют включить положение о необходимости выделения не менее 3% ВВП на оборону.
Биолог Обласова выдвигает предположение о причинах низкой вакцинации детей в России
В России наблюдается значительный рост заболеваемости корью и коклюшем, а также увеличение случаев гриппа и COVID-19. Антонина Обласова отмечает, что чаще всего виноватыми указывают на тех, кто отказывается от прививок для себя и своих детей.
Эксперт Никитина рекомендует использовать наличные деньги в Турции
Руководитель направления Восточной и Юго-Восточной Европы в компании Immigrant House, Оксана Никитина, рекомендует использовать наличные деньги при расчетах в Турции. В своем высказывании она предлагает взять с собой в поездку валюту, принятую у россиян, учитывая лимит в 10 тысяч долларов на человека при выезде.