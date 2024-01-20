В Москве началось тестирование инновационной модели светофоров с контурной подсветкой

Заммэр Максим Ликсутов отметил, что устройство заметно издалека в любую погоду и время суток, что поможет водителям заранее видеть сигнал и избегать ошибок. Тестирование проводится на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года.

В случае успешных результатов, новую модель планируется установить на других улицах города.

Особенность "Сириуса" заключается в контурной подсветке по периметру, повторяющей цвет горящего сигнала, что делает его уникальным по сравнению с традиционными плоскими светодиодными светофорами, сообщает ТАСС.