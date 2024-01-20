Возможности увеличения пропускной способности МЦК рассмотрят в Москве

В будущем власти Москвы могут приступить к работе по увеличению пропускной способности на Московском центральном кольце (МЦК), как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
Он отметил, что планы по развитию МЦК и увеличению пассажиропотока превысили ожидаемый интерес горожан к этому элементу транспортной инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по повышению пропускной способности, включая увеличение количества поездов, их размеров, возможную реконструкцию и расширение остановочных пунктов, а также усиление систем связи и энергоснабжения, сообщает ТАСС.
Бочкарев подчеркнул, что эти мероприятия являются следующим этапом развития МЦК. Анализ пассажиропотока и разработка программы развития будут продолжены в текущем году. Заместитель мэра отметил, что совместно с "Российскими железными дорогами" будут разработаны мероприятия для планирования следующего этапа развития, реконструкции и расширения Московского центрального кольца.
Ранее мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил о том, что с момента открытия МЦК 10 сентября 2016 года пассажиры совершили 1 миллиард поездок.
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