Дату визита Владимира Путина в Турцию отказались назвать в Кремле

"Мы предоставим информацию вовремя", — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом, он прокомментировал публикацию газеты Türkiye, в которой говорилось, что глава государства может посетить республику 12 февраля. Накануне Песков заявил журналистам, что конкретные даты визитов Путина в Турцию и КНДР пока не определены и обсуждаются по дипломатическим каналам.
Саратовская область строит шесть новых поликлиник
В 2024 году планируется начать строительство поликлиники в селе Озинки, а также разработать проекты для еще двух поликлиник в Саратове.
Литва рассматривает возможность увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП
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Биолог Обласова выдвигает предположение о причинах низкой вакцинации детей в России
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В Москве началось тестирование инновационной модели светофоров с контурной подсветкой
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