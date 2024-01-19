В посылке из Москвы в Нюртинген обнаружили флейту из человеческой кости

В результате проверки почтовой посылки, отправленной из Москвы в Нюртинген, сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили ритуальную тибетскую флейту "Канглинг", изготовленную из человеческой кости. Отправление было передано властям после обнаружения при помощи рентгеновской установки, которая выявила полую кость с вырезанным трезубцем, завернутую в газету.
Согласно декларации отправителя, внутри посылки находился музыкальный инструмент. Однако, экспертиза установила, что флейта представляет собой ритуальный атрибут, используемый последователями тибетского буддизма. Изготовлена из человеческой бедренной кости с чехлом из человеческой кожи на эпифизе. Эксперты подчеркнули, что изделие современное и не обладает палеонтологической или культурной ценностью.
В связи с обнаружением необычной находки, почтовое отправление было передано сотрудникам МВД России, сообщает ТАСС.
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