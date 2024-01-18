Московский заммэр Ефимов объявил о выделении участка земли для строительства Театра мюзикла

Московский заммэр Владимир Ефимов объявил о выделении участка земли в Тверском районе для строительства Театра мюзикла в центре города. Инвестор получил 0,17 гектара земли в аренду на улице Каретный Ряд без проведения торгов.
Здание театра будет возведено на месте бывшего здания Щукинской сцены. Договор аренды рассчитан на 5 лет, с завершением строительства площадью более 7 тыс. кв. м.
Министр правительства Москвы Максим Гаман подчеркнул, что этот шаг входит в рамки программы по привлечению инвестиций и развитию культурной инфраструктуры города.
Гендиректор Театра мюзикла Александр Новиков сообщил о текущих работах по разработке архитектурно-градостроительной концепции и обустройству помещений, с планами завершения работ в первом полугодии текущего года. Отмечается, что выделение земли для масштабных инвестиционных проектов стало практикой в Москве с 2016 года, с акцентом на развитие инноваций, высоких технологий и социальной инфраструктуры, сообщает РИА Новости.
Британия может забыть о рыбе из Баренцева моря
Соглашение, заключенное еще в прошлом веке, власти России собираются аннулировать.
Зеленского обвинили в воровстве собственные коллеги из Рады
В Верховной Раде считают, что президент Зеленский разворовывает госбюджет Украины.
Врач Толмасова предупреждает о вреде пакетированных соков
Врач-эндокринолог Анжела Толмасова предупреждает о вреде пакетированных соков, утверждая, что они лишены витаминов из-за длительного хранения и высоких температур при их подготовке.
"Шедеврум" от "Яндекса" достиг топа-3 мировых приложений, основанных на генеративном ИИ
"Шедеврум" от "Яндекса" достиг топа-3 мировых приложений, основанных на генеративном искусственном интеллекте (ИИ), согласно ежегодному исследованию рынка мобильных приложений State of Mobile 2024 от data.ai.