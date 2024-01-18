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Московский заммэр Ефимов объявил о выделении участка земли для строительства Театра мюзикла
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:13

Московский заммэр Ефимов объявил о выделении участка земли для строительства Театра мюзикла

Московский заммэр Владимир Ефимов объявил о выделении участка земли в Тверском районе для строительства Театра мюзикла в центре города. Инвестор получил 0,17 гектара земли в аренду на улице Каретный Ряд без проведения торгов.

Здание театра будет возведено на месте бывшего здания Щукинской сцены. Договор аренды рассчитан на 5 лет, с завершением строительства площадью более 7 тыс. кв. м.

Министр правительства Москвы Максим Гаман подчеркнул, что этот шаг входит в рамки программы по привлечению инвестиций и развитию культурной инфраструктуры города.

Гендиректор Театра мюзикла Александр Новиков сообщил о текущих работах по разработке архитектурно-градостроительной концепции и обустройству помещений, с планами завершения работ в первом полугодии текущего года. Отмечается, что выделение земли для масштабных инвестиционных проектов стало практикой в Москве с 2016 года, с акцентом на развитие инноваций, высоких технологий и социальной инфраструктуры, сообщает РИА Новости.

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