В Москве индустрия туризма становится значительным источником занятости, превышая значение в полмиллиона специалистов в прошлом году, что на 25% больше, чем в 2022 году. Заммэр Наталья Сергунина отмечает, что каждое 14-е рабочее место в столице связано с туризмом и гостеприимством. Город активно поддерживает отрасль, предоставляя обучающие программы и запустив Школу гостеприимства.

Прирост числа туристов в Москве также значителен, в столицу приехали более 15,5 миллионов человек за восемь месяцев 2023 года, что на 10% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Большинство посетителей приезжают из российских регионов, а также из Китая, Ирана, ОАЭ, Турции и Индии.

Туристическая активность достигла пика в периоды Урбанистического форума, открытия выставки "Россия", Нового года и Рождества. Самостоятельные путешествия в новогодние праздники увеличились на 10%, а российские туристы из различных регионов предпочитают сочетать поездки в Москву с другими направлениями.

Мероприятия, такие как Школа гостеприимства, и интенсивы для молодежи способствуют повышению квалификации и привлечению новых кадров в индустрию туризма в Москве, сообщает Российская Газета.