Показ исторических барельефов с доходного дома усадьбы Салтыковых проведут в Москве

Барельефы XVIII-XIX веков с доходного дома усадьбы Салтыковых, расположенные на Никольской улице в Москве, на данный момент находятся под заботливым присмотром мастерских Российской академии художеств.

В этих мастерских в настоящее время разрабатывается проект по их реставрации, а в ближайшее время планируется проведение пресс-показа, как сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Исторические барельефы в настоящее время находятся в хранилище мастерских Российской академии художеств. После завершения проекта специалисты начнут процесс восстановления. В ближайшее время состояние барельефов можно будет оценить в специализированных мастерских в рамках пресс-показа, организованного Фондом Академии художеств и департаментом.

Пресс-служба подчеркнула, что реставрацию барельефов проведет Фонд Академии художеств, а после завершения работ они вернутся на свое историческое место. В процессе восстановления и разработки методики работ будут вовлечены эксперты научно-методического совета Мосгорнаследия, сообщает ТАСС.

Мосгорнаследие также отметило, что здание по адресу: Никольская улица, дом 8/1, строение 1 не является объектом культурного наследия, однако застройщик принял решение сохранить и восстановить все ценные элементы дома, включая барельефы, с применением методов реставрации. В прошлом году специалисты осторожно демонтировали барельефы после предварительного 3D сканирования, которое выявило их неудовлетворительное состояние в результате визуального обследования.