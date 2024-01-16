В Москву доставили тело погибшей в Турции россиянки

Тело россиянки, погибшей в Турции, уже доставлено в Москву для последующего захоронения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Юлию Алчееву, директора филиала туристического страхования "Евроинс". По её словам, погибшая женщина была застрахована двумя компаниями: "Энергогарант" и "Евроинс" туристическое страхование. Таким образом, расходы на возвращение тела в Россию покрывают обе страховые компании.
12 января генеральное консульство России в Анталье сообщило о том, что представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил наличие тела российской туристки, пропавшей 4 января 1983 года, в лесном массиве города Кемер. Обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводится следствие, сообщает ТАСС.
Ранее в социальных сетях появилась информация о пропаже 40-летней Надежды Ярыгиной из Кирова, которая остановилась в отеле Akka Alinda в Кемере, Анталья. Родственники и друзья подняли тревогу, и 9 января родители Ярыгиной подали заявление в МВД Кировской области о её пропаже.
Джо Байден обсудит с лидерами палат Конгресса США свои запросы по нацбезопасности
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Xiaomi представила новый продукт - "умный" массажер глаз Mijia Smart Eye Massager
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