В Москве начался процесс демонтажа новогоднего декора

В Москве начат процесс демонтажа новогоднего декора, как сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков. Объектами демонтажа стали новогодние ели, плакаты и другие объёмно-декоративные элементы, которые будут временно помещены на склады до следующего зимнего сезона.
В течение этого времени специалисты проведут осмотр и, при необходимости, произведут ремонт.
По словам Бирюкова, световые украшения останутся на улицах и в парках до весны, служа дополнительным источником освещения. Он также подчеркнул возможность многократного использования всех световых и декоративных конструкций, сообщает Национальная Служба Новостей.
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