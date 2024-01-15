Московская техническая школа (МТШ) представила новую образовательную программу

В рамках проекта "Московская техническая школа" (МТШ) открыта новая образовательная программа "Инженерия наноматериалов" по направлению "Микроэлектроника и фотоника". Разработана совместно с Национальным исследовательским университетом "МИЭТ". Программу представил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сообщает РИА Новости.

Овчинский отметил перспективность использования наноматериалов в микроэлектронике и других областях. Программа позволит инженерам формировать профессиональные компетенции в материаловедении, технологии наноматериалов и создании приборных структур. Слушатели смогут разрабатывать технологии, модифицировать свойства наноматериалов и оценивать их структуру.

По окончании программы выпускникам будет выдан диплом "инженер-технолог". Программа, осуществляемая в формате очно-дистанционного обучения, занимает 250 академических часов. Проректор МИЭТ Сергей Гаврилов отметил нехватку квалифицированных сотрудников в области микроэлектроники и подчеркнул, что программа направлена на обучение технологов микроэлектронного производства.