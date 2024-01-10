Московские метеорологи предоставили данные о количестве солнечных часов в 2023 году

Общее количество светлых часов в году превысило стандартные показатели, составив 1811 часов, что равно 105% от годовой нормы. Однако декабрь выделяется особенно темным месяцем, со всего восьмью часами солнечного света, что является значительным отклонением от стандартной нормы в 18 часов.

Эксперты сообщают, что самый солнечный месяц в столице был июнь, с общим количеством светлых часов в 325. Сентябрь также привлек внимание, предоставив аномально длинное солнечное время в 245 часов, что составляет 167% от обычной нормы. Несмотря на это, лучшим солнечным годом для Москвы по-прежнему остается 2014, когда в городе было светло 2168 часов.

Декабрь 2023 года стал 15-м в списке самых "мокрых" месяцев в истории метеонаблюдений, с обильными осадками в виде снега и дождя, сообщает Вечерняя Москва.