В Москве успешно протестировали инновационный светофор, оснащенный системой распознавания лиц пешеходов

Этот эксперимент прошел на Бережковской набережной города, как сообщил начальник московского управления ГИБДД, Александр Быков. Прототип светофора с биометрической камерой предусматривает фотофиксацию лиц нарушителей, отображение трека и сигнала светофора.

Согласно заявлению Быкова, изображение пешехода-нарушителя появляется на электронном табло рядом с местом нарушения. Важно отметить, что данная система не идентифицирует личность нарушителя, предоставляя лишь информацию о нарушении.

Чтобы повысить эффективность "привлечения пешеходов к административной ответственности", Быков предлагает получение биометрии от всех граждан. Однако, он признает необходимость изменений в законодательстве, чтобы сделать предоставление биометрических данных обязанностью, а не правом. Этот подход предполагает внесение изменений в КоАП и законы о персональных данных.

Столичные власти уже в сентябре 2023 года утвердили постановление, позволяющее гражданам подавать и отзывать согласие на обработку биометрических данных через "Госуслуги". Важно подчеркнуть, что сдача биометрии остается добровольной, и система обеспечивает надежную защиту от утечек данных, сообщает РБК.