Экстремальные морозы ожидают Чукотку и Камчатку: температура снизится до 17 градусов ниже нормы

Научный руководитель Гидрометцентра, Роман Вильфанд, предупредил о значительном падении температуры на Чукотке и Камчатке с 1 февраля. Ожидается, что на Чукотке температура опустится до -46…-50 градусов, на 12-17 градусов ниже нормы.

Для Чукотки такие значения считаются необычно низкими. На Камчатке также прогнозируются морозы до -40…-47 градусов, снижение на 6-8 градусов ниже нормы.

Экстремальные метеорологические условия могут повлиять на региональный климат и требуют внимания жителей и служб обеспечения безопасности.