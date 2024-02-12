Ледяной дождь ожидается в Московском регионе, что сильно осложнит дорожное движение в Москве и области, сообщили в Росгидромете.

Также глава ведомства Роман Вильфанд сообщил, что, несмотря на относительно теплую погоду в эти дни, ближе к концу недели в Центральной России и на 80-ти процентах территории страны установится холодная погода. Так, морозы на 8-14 градусов ниже нормы для этого времени года установятся на Урале и в Сибири.











