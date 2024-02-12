Ледяной дождь ожидается в Московском регионе, что сильно осложнит дорожное движение в Москве и области, сообщили в Росгидромете.
Также глава ведомства Роман Вильфанд сообщил, что, несмотря на относительно теплую погоду в эти дни, ближе к концу недели в Центральной России и на 80-ти процентах территории страны установится холодная погода. Так, морозы на 8-14 градусов ниже нормы для этого времени года установятся на Урале и в Сибири.
Иск на полмиллиарда долларов выиграли "Силовые машины"
Это первая победа подсанкционной отечественной компании в международном арбитраже с 2022 года, когда началась СВО.
Киргизия принимает закон об НКО, который взволновал США
Киргизия хочет поставить на контроль финансирование некоммерческих организаций, но всё это не нравится США, которые активно использовали НКО для смены власти в бывших союзных республиках.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.