Рост производства мороженого в России стал рекордным. Только за 2023 год уровень продукции составил 524 тысячи тонн. Об этом сообщили в Национальном союзе производителей молока.

Как говорится в тексте, пять наиболее крупных производителей взяли на себя основную нагрузку - на их долю приходится 43 процента рынка. Они же и стали инициаторами роста объема производства на 60 процентов.

В лидерах сейчас ГК «Айсбери», «Ренна» и Unilever.

- Теплый год, доступное сырье и рост доходов населения в прошлом году обеспечили игрокам рынка увеличение производства и потребления мороженого, - говорит о причинах повышенного спроса генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

Рост производства был зафиксирован во втором квартале 2023 года.