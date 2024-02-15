В середине февраля во многих регионах страны установится аномально холодная для этого месяца погода, на несколько градусов ниже нормы, сообщил Роман Вильфанд, руководитель руководитель Гидрометцентра. В Москве, например, вопреки обыкновению, холод совпадёт с аномальными снегопадами.

Также морозы ниже нормы будут в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

В Центральном округе будет вплоть до 15-ти градусов холоднее нормы, как например в Костромской области. Холоднее среднего показателя будет в Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской и Московской областях. А где-то мороз опустится, по прогнозам, и до -25 градусов. В Сибири, в Иркутской области ожидается до -44 градусов.