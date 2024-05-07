Бывшая сотрудница ЦРУ Ребекка Коффлер заявила, что власти Запада лгут, говоря, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Североатлантический альянс.
"Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что у Владимира Путина есть планы на Европу за пределами постсоветских государств", — цитирует РИА Новости Коффлер, ссылаясь на .
Она добавила, что в Америке проработали много сценариев, моделирующих войну между Россией, США и НАТО. Однако нигде РФ не нападала на государство альянса, которое не считала частью стратегической буферной зоной.
Кроме того, экс-сотрудница ЦРУ рассказа о своем мнение о цели Спецоперации на Украине. Она считает, Россия не может допустить вступления Украины в НАТО, так как ни один здравомыслящий военачальник не позволит враждебному альянсу расположиться вдоль более чем полутора тысяч километров его границы
Фото: unsplash. com/Jp Valery jpvalery (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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