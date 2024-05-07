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Коффлер: Запад лжет, считая, что Путин намерен напасть на НАТО
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:36

Коффлер: Запад лжет, считая, что Путин намерен напасть на НАТО

Бывшая сотрудница ЦРУ Ребекка Коффлер заявила, что власти Запада лгут, говоря, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Североатлантический альянс.

"Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что у Владимира Путина есть планы на Европу за пределами постсоветских государств", — цитирует РИА Новости Коффлер, ссылаясь на Newsweek.

Она добавила, что в Америке проработали много сценариев, моделирующих войну между Россией, США и НАТО. Однако нигде РФ не нападала на государство альянса, которое не считала частью стратегической буферной зоной.

Кроме того, экс-сотрудница ЦРУ рассказа о своем мнение о цели Спецоперации на Украине. Она считает, Россия не может допустить вступления Украины в НАТО, так как ни один здравомыслящий военачальник не позволит враждебному альянсу расположиться вдоль более чем полутора тысяч километров его границы

Фото: unsplash. com/Jp Valery jpvalery (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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