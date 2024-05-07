Президент Росии Владимир Путин 7 мая на церемонии инаугурации поблагодарил всех, кто сражается в зоне СВО.

"Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество", — сказал Владимир Путин.

Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Ему предстоит быть на высшем выборном посту до 2030 года.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 3.0 License).



