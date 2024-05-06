Доходы от замороженных российских активов должны использоваться на финансирование украинского военно-промышленного комплекса. Таким мнением поделился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он принял участие в открытии форума по оборонной промышленности Евросоюз — Украина, которое прошло в Брюсселе.
"Когда страны Европейского союза решат применять деньги от иммобилизованных активов России, их направят в помощь Киеву для удовлетворения их экстренных военных потребностей", — приводит РИА Новости слова Борреля.
Он добавил, что еще средства пойдут напрямую оборонной промышленности Украины.
Фото: flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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