Жители Туапсе 26 апреля почувствовали подземные толчки.
Дело в том, что в Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение. Его ощутили местные жители и туристы по всему побережью, пишет портал "Туапсинские вести".
По предварительным данным, сила подземных толчков составила четыре балла.
Со слов жителей Туапсе и окрестных посёлков, на телефоны многим пришло СМС о том, что 26 апреля в 12:00 в районе Ольгинки зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,3 балла.
Однако Администрация района пока не прокомментировала случившееся.
Фото:Максим Улитин, panoramio.com, (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).
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