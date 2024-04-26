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Жители Туапсе почувствовали подземные толчки
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:47

Жители Туапсе почувствовали подземные толчки

Жители Туапсе 26 апреля почувствовали подземные толчки.

Дело в том, что в Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение. Его ощутили местные жители и туристы по всему побережью, пишет портал "Туапсинские вести".

По предварительным данным, сила подземных толчков составила четыре балла.

Со слов жителей Туапсе и окрестных посёлков, на телефоны многим пришло СМС о том, что 26 апреля в 12:00 в районе Ольгинки зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,3 балла.

Однако Администрация района пока не прокомментировала случившееся.

Фото:Максим Улитин, panoramio.com, (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).

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