Жители Туапсе 26 апреля почувствовали подземные толчки.



Дело в том, что в Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение. Его ощутили местные жители и туристы по всему побережью, пишет портал "Туапсинские вести".



По предварительным данным, сила подземных толчков составила четыре балла.



Со слов жителей Туапсе и окрестных посёлков, на телефоны многим пришло СМС о том, что 26 апреля в 12:00 в районе Ольгинки зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,3 балла.



Однако Администрация района пока не прокомментировала случившееся.

Фото:Максим Улитин, panoramio.com, (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license).