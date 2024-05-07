Российский турист во время отдыха в провинции Анталья скончался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Gazete Alanya.

В статье сообщили, что 57-летний Леонид Харитонов из России плохо себя почувствовал в отеле, расположенном в районе Авсаллар. В Турции турист проводил отпуск со своей семьей. После того, как мужчина почувствовал недомогание, его экстренно отвезли в болницу, но докторам не удалось его спасти. Харитонов умер.

Тело мужчины отправили на судмедэкспертизу в Анталью.

Фото: flickr.com/Alex Kulikov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).