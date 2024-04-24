Российская академия наук (РАН) разработала программу изучения Луны до 2050 года, несмотря на неудачу миссии "Луна-25", заявил президент РАН академик Геннадий Красников. План включает создание базы и добычу ресурсов для освоения Луны, а также поддержку экспедиций в дальний космос.

Генконструктор РКК "Энергия" и академик РАН Владимир Соловьев представил дорожную карту, в которой предусмотрено отправление российских космонавтов на Луну с 2031 по 2040 годы для подготовки к развертыванию лунной базы и "закрепления приоритета" России на Луне.

В период с 2041 по 2050 год запланировано строительство базы, добыча и использование воды и кислорода, а также разработка технологий производства из местных ресурсов. После 2050 года планируется использование ресурсов Луны для освоения космического пространства, включая добычу редких материалов и поддержку экспедиций в дальний космос, сообщает ТАСС.

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