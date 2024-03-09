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Глава
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:59

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил о возможности отправки Россией к Луне двух космических аппаратов

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов выразил надежду, что данная миссия будет спаренной и включит аппараты, направленные на северный и южный полюсы Луны. Борисов также подчеркнул, что после 2035 года планируется "массовая экспансия" Луны, и возможно, что на спутнике обнаружена вода, что открывает перспективы для дальнейших исследований планет.

Старт российских миссий "Луна-26" и "Луна-27" может быть перенесен раньше ожидаемого, осенью 2023 года "Роскосмосом" заявлено о возможном ускорении подготовки к ним после неудачи миссии "Луна-25", сообщает РБК.

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