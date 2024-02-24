Астрономы объявили, что полнолуние 24 февраля будет микролунием

Данное явление означает, что луна будет казаться на 14% меньше обычного размера. Это явление противоположно суперлунию и получило название "Снежная Луна" из-за традиции обильных снегопадов в Северной Америке в феврале, на территории которой это явление было названо таким образом древними племенами, сообщает Аргументы И Факты.