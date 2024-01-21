Эксперты в области космонавтики рассматривают высокоточное прилунение как перспективную систему

Специалисты в области космонавтики рассматривают высокоточное прилунение как перспективную систему, способную стать более популярной с увеличением числа лунных миссий. Историк космонавтики Александр Железняков подчеркнул, что система позволяет определять интересные точки с орбиты и точно сажать на них космические станции. Спрос на аналогичные системы, вроде японского лунного модуля SLIM, ожидаемо будет увеличиваться в связи с ростом числа высадок на Луну.
Железняков также отметил, что в ближайшем будущем лунные миссии в основном будут национальными проектами, с ограниченной международной кооперацией. Он выделил программу "Артемида" NASA как пример международного сотрудничества, особенно в контексте пилотируемых полетов.
В отношении успеха лунной миссии японского модуля SLIM сообщено о его успешной посадке на поверхность Луны. Представитель японского аэрокосмического агентства JAXA отметил, что большая часть оборудования функционирует, хотя есть проблемы с выработкой электроэнергии солнечными элементами. Япония стала пятой страной в мире, осуществившей мягкую посадку своего аппарата на Луну, присоединившись к Советскому Союзу, США, Китаю и Индии, сообщает ТАСС.
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