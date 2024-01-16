Европейские планетологи объяснили необычный состав лунной лавы из миссий "Аполлон"

Богатые титаном пробы образовались в результате химических взаимодействий между лунной мантией и кристаллами ильменита, горной породы с титаном и железом. Профессор Тим Эллиот из Бристольского университета отметил успешное разрешение долгой дилеммы по поводу происхождения этой уникальной магмы на Луне.

Образцы лавы содержали большие количества титана, что привлекло внимание ученых.

Эксперименты показали, что взаимодействия мантии с ильменитом привели к переменам в составе лавы и ее плотности, позволяя ей подняться к поверхности Луны. Это открытие дает новый взгляд на происхождение необычных образцов лунной лавы, доставленных на Землю программой "Аполлон", сообщает ТАСС.