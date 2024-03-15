Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.03.2024 : 91,6359
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.03.2024 : 100,2625
Фирма Interlune из США запускает добычу гелия-3 на Луне
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:10

Фирма Interlune из США запускает добычу гелия-3 на Луне

Ученые-атомщики знают, что для реализации долгожданного термоядерного синтеза, который позволит обеспечить планету электрической и тепловой энергией почти в неограниченном количестве, нужен редкий химический элемент — изотоп гелия, пишет издание Arstechnica.

Проблема в том, что на земле гелия-3 крайне мало, и стоимость его добычи фантастически высока. Специалисты давно обосновали теоретическую возможность добывать гелий на нашем естественном космическом спутнике.

И вот стало известно, что компания из США Interlune подготовила проект добычи гелия-3 из лунного грунта непосредственно на самой Луне. Предварительная стоимость первого этапа проекта — 15 млн долл. Экспериментальный полет с прилунением демонстрационного аппарата и добычей образцов ценного изотопа состоится в 2026 году.

Следующий этап намечен на 2028 год, когда на поверхности Луны появится уже первый такой промышленный завод. Переправка же гелия-3 на Землю сможет состояться только в 2030-м году.

Мир

Макрон сообщил, что Франция не готова к открытому конфликту из-за промышленности

Макрон сообщил, что Франция не готова к открытому конфликту из-за промышленности

Президент страны отказался от своих предыдущих заявлений.

Читать полностью
Европарламент задумался над требованиями Зеленского к Италии

Европарламент задумался над требованиями Зеленского к Италии

С уточнениями к парламентариям обратился депутат от Италии.

Читать полностью

Общество

В России можно будет создать жилищный депозит для накоплений на жилье

В России можно будет создать жилищный депозит для накоплений на жилье

Центробанк дал добро на вложения в целевые депозиты.

Читать полностью
Производители бытовой техники саботируют поставки продукции в РФ

Производители бытовой техники саботируют поставки продукции в РФ

Компании блокируют параллельный импорт.

Читать полностью

Новости