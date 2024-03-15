Ученые-атомщики знают, что для реализации долгожданного термоядерного синтеза, который позволит обеспечить планету электрической и тепловой энергией почти в неограниченном количестве, нужен редкий химический элемент — изотоп гелия, пишет издание Arstechnica.
Проблема в том, что на земле гелия-3 крайне мало, и стоимость его добычи фантастически высока. Специалисты давно обосновали теоретическую возможность добывать гелий на нашем естественном космическом спутнике.
И вот стало известно, что компания из США Interlune подготовила проект добычи гелия-3 из лунного грунта непосредственно на самой Луне. Предварительная стоимость первого этапа проекта — 15 млн долл. Экспериментальный полет с прилунением демонстрационного аппарата и добычей образцов ценного изотопа состоится в 2026 году.
Следующий этап намечен на 2028 год, когда на поверхности Луны появится уже первый такой промышленный завод. Переправка же гелия-3 на Землю сможет состояться только в 2030-м году.
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