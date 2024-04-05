В Таиланде разработан план по установлению мира в центральном тайском городе Лопбури, где десятилетний конфликт между людьми и обезьянами достиг критической точки. Обезьяны, являющиеся символом местной культуры и главной достопримечательностью для туристов, стали источником опасности из-за столкновений с жителями и посетителями, в том числе случаев агрессии за еду, приводящих к травмам.
Власти планируют поместить около 2500 обезьян в огромные вольеры, сотрудничая с экспертами по дикой природе, чтобы найти устойчивое решение для сосуществования человека и обезьян в городе. Атапол Чароеншунсай, генеральный директор Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений, выразил надежду на успешную реализацию плана, сообщает Unews.Pro.
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