Ученые обнаружили связь между бедностью и ускоренным старением мозга человека

Исследование, проведенное учеными из Университета Лозанны и Университета Женевы в Швейцарии, выявило связь между низким доходом и ускоренным старением белого вещества в мозге человека. Анализ участников исследования, в возрасте от 50 до 91 года, показал, что уровень белого вещества в мозге снижается с возрастом, но у людей с низким доходом этот процесс происходит быстрее. Это приводит к ухудшению когнитивных функций, что подтверждается результатами когнитивных тестов и МРТ-сканирования.

Белое вещество играет ключевую роль в передаче сигналов в мозге, поэтому его ускоренное старение негативно влияет на когнитивные способности. Ученые отмечают, что количество волокон от каждого нейрона и степень их защиты играют важную роль в сохранении белого вещества. Люди с более высоким доходом имеют меньшее ускорение процесса старения белого вещества и меньшее влияние на когнитивные навыки.

Эти результаты подчеркивают необходимость борьбы с бедностью и создания условий для благоприятного старения и здоровья мозга на протяжении всей жизни, сообщает Limonnews.Ru.