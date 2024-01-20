В Москве кошелек с крупной суммой потерял участник шоу "Своя игра" Кругов

Участник телешоу "Своя игра" Андрей Кругов столкнулся с потерей своего кошелька, содержащего значительную сумму денег, в Москве. Согласно информации, распространенной через Telegram-канал 112, Кругов обнаружил утрату в одном из магазинов на улице Бабушкина.
В кошельке находились почти 1,5 тысячи евро, 500 долларов и 80 тысяч рублей. После обнаружения пропажи мужчина обратился в полицию. Предположительно, он считает, что мог случайно потерять кошелек в районе торгового центра "Гагаринский", однако запрос на просмотр записей с камер видеонаблюдения был отклонен. Кругов также не исключает возможность кражи кошелька, сообщает "Аргументы и факты".
Ранее стало известно, что актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу "Счастливы вместе", сообщила в полицию о пропаже своего кошелька с суммой в 200 тысяч рублей.
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