Штраф в 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента грозит пивовару

Основателю проекта "Редакция" Алексею Пивоварову, признанному в России иноагентом, грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей за отказ размещения на своих интернет-ресурсах маркировки иноагента. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы, куда поступил соответствующий материал.
"В суд поступил протокол, составленный в отношении Алексея Пивоварова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети 'Интернет' без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)", — уточнили в суде.
Дата заседания по этому делу пока не назначена. В случае признания вины журналиста, ему грозит штраф до 50 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
Пивоваров был признан иноагентом летом 2022 года. Причиной стало получение им финансирования от нескольких зарубежных компаний, включая Sreda Foundation — благотворительную организацию, учредившую премию "Редколлегия" для российских журналистов. Она зарегистрирована на Бермудских островах.
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