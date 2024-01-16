Владимир Путин сообщил, что власти направили в новые регионы более 1 трлн. рублей

Власти выделили около 1 триллиона 77 миллиардов рублей для поддержки Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями муниципальных образований этих регионов. Отвечая на замечания главы города Алчевска Луганской Народной Республики Альберта Апшева о продуктивной работе новых территорий, президент поддержал его замечания, сообщает ТАСС.

Он также выделил ритмичную деятельность всей экономической сферы страны, включая рост валового внутреннего продукта, эффективную работу финансовой и банковской системы.