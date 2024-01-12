Жительница Новосибирской области, 25-летняя учительница Оксана Курилкина, выиграла в лотерею 1 миллион рублей, благодаря билету, полученному в подарок от матери на Новый год. Мама девушки, Галина Владимировна, регулярно участвует в лотереях, веря в чудеса.
Оксана, не успев забрать билет до наступления 2024 года, обнаружила выигрыш 2 января и решила отдать его матери, объясняя свое решение тем, что подарок был получен с опозданием. Галина, пережив восторг от выигрыша, еще не определилась, как использовать его, поскольку не забрала деньги, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые бьют тревогу из-за возросшей угрозы раковых заболеваний среди молодежи в мире
В течение последних 20 лет частота выявления рака в США выросла на 12,8%, вызывая беспокойство относительно изменений в окружающей среде, включая пищу и лекарства. Врач Андреа Черчек отмечает, что пациенты становятся моложе, и возможно, это связано с неопределенными факторами.
Недостаточное финансирование от США отразится на украинских пенсионерах, считает Зеленский
Киев обвиняет Запад в недостаточной финансовой поддержке, спекулируя пенсионерами и незащищенными слоями населения.
Ученые из США выявили важную роль нервных окончаний в формировании миелиновой оболочки
Специалисты из Орегонского университета здоровья и науки выявили важную роль нервных окончаний в формировании миелиновой оболочки, изолирующей нервы от внешней среды. Это открытие может стать основой для новых методов лечения рассеянного склероза.
Российский турпоток на Кубу достиг исторического максимума
Российский турпоток на Кубу достиг исторического максимума, составляя 185 тысяч российских туристов в 2023 году, что превышает предпандемийный рекорд 2019 года на 3,4 раза. Этот внушительный рост объясняется активной деятельностью туроператоров, в частности PEGAS Touristik, совместно с авиакомпанией Nordwind, которая организовала успешные полетные программы в популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко.