Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 1 миллион рублей

Жительница Новосибирской области, 25-летняя учительница Оксана Курилкина, выиграла в лотерею 1 миллион рублей, благодаря билету, полученному в подарок от матери на Новый год. Мама девушки, Галина Владимировна, регулярно участвует в лотереях, веря в чудеса.

Оксана, не успев забрать билет до наступления 2024 года, обнаружила выигрыш 2 января и решила отдать его матери, объясняя свое решение тем, что подарок был получен с опозданием. Галина, пережив восторг от выигрыша, еще не определилась, как использовать его, поскольку не забрала деньги, сообщает Общественная Служба Новостей.