Во Владивостоке объем инвестиций вырастет к 2030 году в 26,5 раза

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации на период до 2030 года предусматривает значительный рост инвестиций в основной капитал города Владивосток. Согласно данным плана, инвестиции планируются увеличиться в 26,5 раза и достигнуть отметки в 3,7 трлн рублей. Этот документ был утвержден правительством РФ и обнародован. На конец 2022 года объем инвестиций составлял 141,2 млрд рублей.
Также в планах значительное увеличение объемов отгруженной продукции к 2030 году, прогнозируется достижение отметки в 5,7 трлн рублей по сравнению с 524 млрд в 2022 году, что составляет рост в 11 раз. Что касается численности населения Владивостока, согласно данному документу, предполагается увеличение на 10% за шесть лет, достигнув отметки в 696 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Согласно прогнозу, средняя номинальная заработная плата горожанина к 2030 году составит 145 тыс. рублей в месяц, что на 70% выше, чем в 2022 году.
План также предусматривает завершение создания на острове Русский источника синхротронного излучения ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в период с 2024 по 2030 год. Также в эти годы планируется реализация второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета. В текущем году будет разработан план-график по расселению всех граждан из аварийного жилья, признанного таковым к 1 сентября 2023 года, не позднее 1 января 2030 года.
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