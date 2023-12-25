При оформлении виз РФ льготы отменили для граждан Дании и Норвегии

Освобождения, предоставляемые при получении российских виз гражданам Дании, Исландии и Норвегии, а также гражданам стран Евросоюза в целом, были отменены.

Соответствующий закон был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и опубликован 25 декабря на официальном портале правовой информации, сообщает "Парламентская газета".