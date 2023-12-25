Программу "Социальная ипотека" для медработников продолжат в Подмосковье

В Министерстве здравоохранения Московской области объявили о намерении продолжить выдачу медицинским работникам региона свидетельств по инициативе "Социальная ипотека" в 2024 году. Об этом сообщает онлайн-издание "Подмосковье сегодня", ссылаясь на пресс-службу министерства.

По словам представителей ведомства, планируется выдать 160 свидетельств в следующем году. Участвовать в программе могут медицинские специалисты, включая врачей, фельдшеров, медсестер, рентгенлаборантов и акушеров, сообщает Russia Today.

Прием заявок начнется в январе 2024 года. Ранее Светлана Стригункова, первый зампред правительства Московской области, отметила, что 585 медицинских работников уже трудоустроились в регионе в рамках программы "Приведи друга".