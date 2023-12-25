По делу о мошенничестве в вузе оштрафовали экс-замглавы УГИБДД по Орловской области

Суд наложил штрафы на бывшего заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего замруководителя отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления в рамках уголовного дела о мошенничестве при преподавании в институте, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

В декабре 2021 года следователи начали уголовные дела против начальника управления ГИБДД УМВД по Орловской области и двух его подчиненных по подозрению в мошенничестве.

Собранные следственными органами улики оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления.

Они были признаны виновными в совершении преступлений по статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Суд вынес приговор в виде штрафов в размере 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно, а также лишил их права занимать руководящие должности в течение 2 лет, сообщает ТАСС.

Суд установил, что в период с 2019 по 2021 год заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и замглава отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения того же управления, занимая должности доцентов в Орловском юридическом институте МВД имени В. В. Лукьянова, вводили в заблуждение руководство учебного заведения, пропуская занятия по утвержденному расписанию. Они также не выполняли проверку и оценку знаний студентов, пренебрегая другими трудовыми обязанностями, при этом получая денежное вознаграждение.