Эксперт: использование активов РФ может стать для США катаклизмом

Использование замороженных российских активов США с целью помощи Украине может вызвать "катастрофические последствия для существующей финансовой системы, где преобладает доминирование доллара", и спровоцировать людей к пересмотру своих финансовых стратегий в пользу других валют. Это мнение было высказано лауреатом Нобелевской премии по экономике, профессором Йельского университета Робертом Шиллером.

"Я не убежден, что это правильное решение. Помимо того, что такой шаг подтвердит российскому лидеру идею о том, что события на Украине представляют собой "прокси-войну", это также может негативно сказаться на США и всем Западе", — отметил он в беседе с газетой La Repubblica. "Какой сигнал будет послан десяткам стран, включая Россию и страны "Большой семерки", которые выбирают доллар для сохранности своих сбережений и доверяют его надежным рукам дяди Сэма? Если США поступают так с Россией сегодня, то завтра это может повториться с кем угодно", — добавил Шиллер. "Это может разрушить устойчивость, сопровождающую доллар, и стать первым шагом к дедолларизации, к которой теперь все более склоняются многие, включая Китай и развивающиеся страны, не говоря уже о самой России. Любой, кто хранит сбережения в валюте, может начать задумываться о переводе их в юани или, возможно, евро".

В связи с тем, что Сенат Конгресса не может утвердить новый пакет помощи для Украины, а имеющихся средств недостаточно, администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщили американские и европейские чиновники газете The New York Times 21 декабря. Несмотря на опасения Германии, Италии и Франции относительно передачи активов России, американский Белый дом "тихо сигнализирует" о своей поддержке такому сценарию, сообщает ТАСС.

По данным издания, европейские страны предлагают рассмотреть другой план, включающий изъятие прибыли Euroclear от хранения российских активов. Согласно информации газеты La Repubblica, Рим, будущий председатель Группы семи, планирует согласовать позиции союзников по этому вопросу вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нарушение права собственности, независимо от ее формы (частной, государственной или корпоративной), абсолютно неприемлемо, и заявил, что Россия будет защищать свои интересы в соответствии с возможностями.