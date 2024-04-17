От российских торговых сетей поступила просьба, направленная вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В ней представители компаний розничной торговли просят продлить возможность продажи молочной продукции с нечитаемыми кожами маркировки.
Как отметили авторы петиции, доля подобных товаров может достигать 1,5 процента от общего объема, а сумма составляет примерно 40 миллиардам рублей.
На данный момент письмо поступило в аппарат правительства и будет рассмотрено. В числе компаний, подписавших документ есть "Азбука вкуса", "Магнит" и X5 Group. Напомним, что сканировать маркируемую молочную продукцию на кассе необходимо 1 сентября 2022 года.
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